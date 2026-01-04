Представитель Долиной опроверг сообщения об отмене концерта в Москве

Представитель певицы Ларисы Долиной Сергей Пудовкин опроверг информацию об отмене юбилейного концерта в Московском доме музыки, который запланирован на 6 марта, сообщает РИА Новости .

«Изменений по этому концерту нет», — отметил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что концерт Долиной якобы отменен из-за низких продаж.

Верховный суд России 16 декабря признал Полину Лурье владелицей квартиры в Хамовниках. Девушка приобрела ее у Долиной летом 2024 года. Сумма сделки составила 112 млн рублей.

Прошлые решения судов, которые оставляли имущество в собственности у артистки, говорившей, что была под влиянием аферистов в период сделки, оказались отменены. 25 декабря Мосгорсуд вынес решение о выселении Долиной из квартиры в Хамовниках. Решение вступило в силу незамедлительно.

