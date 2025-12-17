Дома культуры Подмосковья проводят новогодние мероприятия с декабря 2025 года

Дома и дворцы культуры Московской области с начала декабря проводят новогодние концерты, спектакли и интерактивные программы для детей и взрослых, которые продлятся до конца новогодних каникул, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

В декабре в домах и дворцах культуры Подмосковья стартовали новогодние мероприятия для жителей и гостей региона. В учреждениях проходят концерты, спектакли, интерактивные программы, утренники для детей и научно-популярные шоу.

В Балашихе в КДЦ «Подмосковье» подготовили интерактивную программу «Встречаем Новый год», а в ДК «Балашиха» — механик-шоу «Тайны великих открытий». В КДЦ «Бронницы» зрителей ждут спектакли и цирковые шоу, а также новогодний концерт местных артистов.

В ДК «Химик» в Воскресенске пройдет спектакль «Подснежники для принцессы» и научная елка «Тайны великих открытий». В Дмитрове ЦДК «Созвездие» приглашает на представление «Чудеса продолжаются» и рождественский мюзикл.

В Зарайске в ДК им. В.Н. Леонтьева состоятся театрализованное представление «Волшебник Изумрудного города» и анимационная программа у елки. В Коломне и ДК «Тепловозостроитель» организуют интерактивные программы и спектакли для детей.

В Королеве ЦДК им. М.И. Калинина проведет цирковое шоу «Чудеса под Новый год» и спектакль «Морозко». В Красногорске и Ленинском округе гостей ждут новогодние представления, рождественские программы и игровые мероприятия.

В других округах, включая Наро-Фоминск, Орехово-Зуево, Подольск, Раменское, Серпухов и Химки, также подготовлены праздничные спектакли, концерты и тематические программы. Подробное расписание мероприятий размещено на портале «МОе Подмосковье. ДК».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность подготовки Московской области к предстоящим новогодним праздникам.

«Мы должны подготовить все, чтобы те жители, те гости, дети, которые проводят традиционно зимние каникулы у нас в Подмосковье, тоже чувствовали заботу», — сказал Воробьев.