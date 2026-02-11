Дом культуры «Контакт» проведет масленичные гуляния в Химках 17 февраля

В Химках Масленицу отметят праздничными мероприятиями на нескольких площадках. Одной из них станет Дом культуры «Контакт», где 17 февраля в 17:00 пройдет концертная программа «Блины-оладушки!» с участием хора русской народной песни «Сударушки». Гостей ждут фольклорные композиции, живое исполнение и атмосфера народного гуляния.

Директор ДК «Контакт» Алина Шалимова подчеркнула, что важно сохранять традиционные праздники и поддерживать живую культуру, чтобы она объединяла людей и передавалась следующим поколениям.

Депутат Юлия Ишкова отметила, что такие инициативы способствуют развитию культурной среды, расширяют доступ жителей к творческим программам и помогают сохранять культурное наследие. По ее словам, мероприятия реализуют цели проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия», направленного на популяризацию традиций народов России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.