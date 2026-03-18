Долина заявила об отсутствии желания пробовать себя в качестве режиссера Культура сегодня в 04:37

Народная артистка РФ Лариса Долина заявила, что не планирует пробовать себя в качестве театрального режиссера. Она хочет быть в спекатклях лишь актрисой, сообщает РИА Новости.

По словам Долиной, каждый должен заниматься своим делом. «Нет, каждый должен заниматься своим делом. Я могу как актриса в спектакле существовать, а ставить спектакль должен режиссер», — отметила артистка. Ранее Долина подала иск в суд из-за совершенного в отношении нее преступления по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Она пытается взыскать с аферистов 176 млн рублей.