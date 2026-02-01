Долина выпустит новую версию песни «Стена»

Певица Лариса Долина выпустит новую версию своей песни «Стена», сообщает РИА Новости со ссылкой на ее представитель Сергея Пудовкина.

По его словам, судьба народной артистки РФ складывалась так, что в ее жизни всегда были, есть и будут преграды, стены, которые нужно преодолевать и разрушать.

«Концерты, которые сейчас проходят по всей стране и будут проходить, много зрителей, много людей, которые приходят поддержать, посмотреть, как она выглядит, не сломали ли ее, не разорвали ли», — подчеркнул Пудовкин.

Летом 2024 года Лариса Долина стала жертвой мошеннической схемы, в результате которой ее вынудили продать квартиру в центре Москвы, передать деньги курьеру и перевести свои накопления на «безопасные счета». Общий ущерб оценивается как минимум в 317 млн рублей.

Певица подала апелляцию на сделку купли-продажи квартиры. В марте 2025 года Хамовнический суд вернул ей право собственности. В результате добросовестная покупательница Полина Лурье осталась без потраченных средств и без квартиры. Мосгорсуд и Второй кассационный суд подтвердили законность данного решения, после чего Лурье обратилась в Верховный суд. Тот принял сторону покупательницы, а в конце декабря Мосгорсуд принял решение о выселении Долиной из квартиры, которое в январе 2026 года было исполнено.

На первое в этом году выступление народной артистки России, певицы Ларисы Долиной удалось продать менее половины доступных билетов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.