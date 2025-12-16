Долина во время сделки с Лурье заявила, что ей стало тесно жить в квартире

Певица Лариса Долина, заключая сделку купли-продажи недвижимости с Полиной Лурье, заявила, что ей стало тесно жить в квартире в Хамовниках — на вырученные деньги она хотела купить жилье побольше, сообщает Baza .

16 декабря в Верховном суде проходит заседание по делу квартиры Долиной. Уже выступила защита покупательницы жилья Полины Лурье.

В ходе выступления адвокат женщины заявила, что изначально сделка должна была стоить 130 млн рублей. Однако цена квартиры была снижена до 112 млн, потому что «рынок стоял», а жилье требовало ремонта.

Во время общения с Лурье Долина охотно рассказывала про район, инфраструктуру и соседей. Она также выражала готовность познакомить покупательницу с ними. Певица в разговоре с Лурье отметила, что квартира захламлена, в ней стало тесно жить. Долина заявила, что хочет приобрести квартиру побольше.

При этом артистка не стала показывать справку из ПНД (психоневрологического диспансера), оправдывая это тем, что она — народная артистка. Она настаивала на наличной оплате, тогда как покупательница хотела провести сделку через банк. Также Лурье отдала ей аванс в 1 млн рублей.

Как пишет ТАСС, при этом квартира в Хамовниках, которую Долина продала под влиянием аферистов, не является ее единственным жильем. Об этом тоже сказала адвокат Лурье. У артистки есть еще одна квартира в Москве и загородный дом.

Лурье же приобрела квартиру не как инвестицию — она планировала там жить вместе с детьми после развода. Женщина в своем иске требует принудительно выселить артистку из жилья.

