«Долго было секретом»: Джареда Лето обвинили в приставаниях к несовершеннолетним

Издание Air Mail выпустило расследование, которое журналисты назвали «Культ Лето». В нем содержатся рассказы 9 женщин о том, как те столкнулись с харассментом от вокалиста группы Thirty Seconds to Mars. Все происходило в 2000-х годах — тогда большей части героинь материала было от 16 до 20 лет.

Девушки заявили, что домогательства Лето носили систематический характер, это «долгое время было секретом». Они поделились, что исполнитель звал их к себе домой на вечеринки, во время которых внезапно обнажался и мастурбировал.

При этом на мероприятия попадали только те девушки, чьи фото Лето видел заранее. Так, модель Лаура Ла Рю отметила, что в 2008 году, когда ей было 16 лет, Джаред часто звал ее в гости и флиртовал.

Согласно информации Us Weekly, адвокат Джареда Лето отрицает каждое из обвинений.