Долг Александра Реввы по налогам перевалил за 1 млн рублей
Известный певец и шоумен Александр Ревва задолжал Федеральной налоговой службе более 1 млн рублей, сообщает «Звездач».
На сегодняшний день сумма долга исполнителя хита «Алкоголичка» составляет 1 млн 126 тыс. 934 рубля.
За каждый день просрочки налоговая начисляет пени, поэтому долг Реввы продолжает увеличиваться.
Ранее шоумен после концерта в Кремле заявил, что любовь нужно постоянно поддерживать, а интим играет важную роль в отношениях.
