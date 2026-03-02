сегодня в 15:14

Долг Александра Реввы по налогам перевалил за 1 млн рублей

Известный певец и шоумен Александр Ревва задолжал Федеральной налоговой службе более 1 млн рублей, сообщает «Звездач» .

На сегодняшний день сумма долга исполнителя хита «Алкоголичка» составляет 1 млн 126 тыс. 934 рубля.

За каждый день просрочки налоговая начисляет пени, поэтому долг Реввы продолжает увеличиваться.

Ранее шоумен после концерта в Кремле заявил, что любовь нужно постоянно поддерживать, а интим играет важную роль в отношениях.

