Доктора посоветовали Лепсу не напрягаться с 19-летней невестой Авророй

Доктора посоветовали певцу Григорию Лепсу не напрягаться с 19-летней невестой Авророй. Физическая активность во время гипертонии и при проблемах с сердцем может вызвать инсульт или инфаркт, сообщает Mash .

По его информации, 63-летний Лепс длительное время страдает из-за увеличенного давления. Некоторое время назад поликлиника по месту жительства пригласила его пройти диспансеризацию.

Врач подчеркнул, что стресс, нагрузка на сердце и волнение с игнорированием лечения могут спровоцировать осложнения, среди которых гипертонический криз. Недосып, несоблюдение диеты и употребление спиртного увеличивают риск.

В октябре Лепс попал в больницу с интоксикацией. На фоне этого он отменил выступления. Теперь доктора настаивают на том, что артисту нужно быть осторожным в разных сферах жизни.

