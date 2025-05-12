Дочь Заворотнюк показала участок, который ранее принадлежал ее матери

Анна Заворотнюк, недавно родившая ребенка, решила не возвращаться в Дубай к мужу, а осталась вместе с младенцем в Москве. Она поселилась в загородном доме, который принадлежал когда-то ее матери, Анастасии Заворотнюк, сообщает 7Дней.ru .

В ОАЭ становится все жарче, из-за чего гулять с ребенком там было бы некомфортно. Потому Анна Заворотнюк обосновалась в российской столице, где проведет лето, а затем вернется к супругу.

Молодая мама живет в коттедже. Анна продемонстрировала на фото участок, который принадлежал ее покойной матери. Ранее дом скрывали от посторонних глаз, чтобы оградить Анастасию Заворотнюк от внимания прессы.

Сейчас Анна охотно делится фотографиями участка. Так, на одном из последних снимков, который звездная наследница опубликовала в сторис, видно, что коттедж утопает в зелени. Участок выглядит ухоженным, а по саду прогуливаются утки.

На втором этаже дома есть терраса. Оттуда открывается вид на сад и лес, окружающий коттедж.

По данным СМИ, дом после смерти актрисы перешел ее матери и младшей дочери Миле. Старшим детям Заворотнюк оставила недвижимость в Москве.

Анна Заворотнюк родила первенца 2 апреля 2025 года. Имя ее сына — Марсель.