Дочь Анастасии Заворотнюк родила сына за сутки до дня рождения покойной матери

Старшая дочь ныне покойной актрисы Анастасии Заворотнюк, Анна Заворотнюк, сообщила поклонникам, что родила первенца. Сын Анны появился на свет за сутки до дня рождения своей бабушки, с которой, к сожалению, никогда не сможет познакомиться, пишет VOICE .

«Добро пожаловать в мир, свет моей души», — обратилась Анна к сыну Марселю, который родился 2 апреля 2025 года.

Стоит отметить, что первенец Анны родился за сутки до дня рождения ныне покойной актрисы Анастасии Заворотнюк — своей бабушки, которая скончалась от онкологического заболевания в мае 2024 года в возрасте 53 лет.

Отцом ребенка Анны Заворотнюк является ее супруг, бизнесмен Тимур Исмаилов. Дочь актрисы также показала поклонникам первое видео с малышом. В кадре она стояла рядом с плетеной люлькой, где лежал ее сын, гладила его крошечную ножку и улыбалась.

Пользователи Сети отреагировали на публикацию кадров новорожденного шквалом поздравлений и пожеланий крепкого здоровья как новоиспеченной матери, так и младенцу.