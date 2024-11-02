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Дочь Леонида Каневского начала продавать футболки с его фото

Дочь Леонида Каневского Наталья начала продавать футболки, на которых изображен 85-летний телеведущий, сообщает Telegram-канал « Лента дня ».

Дизайнер опубликовала в соцсетях видеоролик, на котором запечатлела своего знаменитого отца. В кадре Леонид Семенович в руках держит изготовленную дочерью футболку.

На предмете одежды латиницей написано имя актера. Также на футболке размещены несколько фото с телеведущим.

Дизайнер не стала разглашать, сколько будет стоить такая новинка.

Ранее стало известно, что у Леонида Каневского выявили онкологию. Медики не стали удалять опухоль, так как она не угрожает здоровью.