Дочь Киркорова затравили в Сети из-за высказываний о детях Пугачевой и Галкина*

13-летняя дочь Филиппа Киркорова Алла-Виктория, отвечая на вопросы в интернете, дала резкие комментарии о воспитании детей в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, сообщает kp.ru .

Она назвала не самым лучшим детством часы у рояля, которые проводят Лиза и Гарри, и написала «фу» на сравнение себя с певицей.

Высказывания вызвали негативную реакцию пользователей: девочку начали травить в Сети.

«Папина дочка. Такая же неприятная. А дети Пугачевой очень приятные»; «Вся в папу, пропитанная ненавистью к людям»; «Не очень приятная девочка! В детях Пугачевой чувствуется воспитание»; «Сказать „фу“ в адрес Пугачевой… Я бы на месте Киркорова обратила на это внимание» — так писали в комментариях.

Но другая часть пользователей защитила Аллу-Викторию. Люди подчеркнули, что она подросток и ее незачем с кем-то сравнивать. Они назвали ее реакцию нормальной и здоровой.

*Физлицо, признанное иноагентом на территории России.