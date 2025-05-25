Дочь Филиппа Киркорова назвала несчастными детей Аллы Пугачевой

13-летняя Алла-Виктория активно ведет социальные сети. Школьница публикует забавные видео, в которых высмеивает свое родство с известным певцом.

Недавно она опубликовала видео в гневном образе. Девочка в шутку заявила, что ее часто сравнивают со звездным отцом. Филипп действительно славится своим эпатажным поведением и вспыльчивостью, часто приводящей к скандалам.

Однако многие блогеры не оценили стараний дочери Киркорова, сравнив Аллу-Викторию с детьми Аллы Пугачевой. По их мнению, Лиза и Гарри воспитанные дети, что нельзя сказать об Алле-Виктории. Девочка обиделась на сравнение с детьми примадонны и резко ответила на критику в комментариях.

«В отличие от них, у меня было счастливое детство, меня никто ничего не заставлял, я выросла прекрасным человеком. Не думаю, что хорошее детство — это значит стоять возле пианино по несколько часов в день!» — написала Алла-Виктория.

Ранее поклонницы отсудили у Филиппа Киркорова денежную компенсацию за то, что поп-король не выступил перед ними во время пандемии коронавируса.

*Физлицо, признанное иноагентом на территории России.