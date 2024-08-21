Дмитровские артисты получили высокую награду за талант и смелость

Образцовый коллектив «Театральная студия „Маска“ из Дмитрова успешно выступил на Московском областном открытом фестивале-конкурсе современного театрального искусства и уличного театра „За гранью софитов — 2024“, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Молодежный и яркий спектакль Дмитрия Стрельцова «Спасибо, море!» был создан по мотивам сборника рассказов Натальи Евдокимовой «Лето пахнет солью» и рэп-комикса «Соня из 7 Буээ» авторов Алексея Олейникова и Тимофея Яржомбека. Бунтарский дух команды студийцев, их талант и смелость привлекли внимание строгого жюри конкурса.

Коллектив стал почетным лауреатом II степени в номинации «Новые технологии». Мы искренне поздравляем весь педагогический и актерский состав студии с высокой наградой и желаем удачи в новом творческом сезоне.

Театральная студия «Маска» была создана в 2017 году талантливыми и увлеченными своей профессией педагогами Натальей и Дмитрием Стрельцовыми, а также Владимиром Авдеевым — в прошлом актёрами Дмитровского драматического театра. За период творческой работы участники студии уже неоднократно становились заслуженными лауреатами Областных и Международных фестивалей-конкурсов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.