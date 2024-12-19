Дмитровчане совершили путешествие в мир танца на концерте коллектива «Задумка»

В концертной программе «Танцевальная шкатулка» зрителям было представлено более 25 номеров, в которых приняли участие ребята всех возрастных групп, включая выпускников ансамбля. Многообразие танцевального репертуара вызвало у гостей события восторг и овации. Каждый номер был наполнен яркими эмоциями и энергией.

Кульминацией вечера стало совместное выступление участников ансамбля с музыкантами Народного коллектива «Инструментальный ансамбль „Фолк Ремикс“, действующего под руководством Андрея Куманова. Под живой аккомпанемент юные танцоры исполнили восхитительные хореографические композиции, являющиеся визитной карточкой коллектива.

Заместитель главы Дмитровского городского округа Ирина Костышина с гордостью отмечает, что традиционный декабрьский концерт — это возможность по достоинству оценить, каким незаурядным талантом обладают артисты и сколько труда вложено в достижение такого высокого уровня мастерства.

Незабываемое мероприятие стало настоящим праздником искусства, где на протяжении двух часов не стихали крики: «Браво!».

В субботу, 21 декабря, в центральном луховицком парке, который носит имя Героя Советского Союза, летчика-испытателя Ивана Воробьева, для детей и их родителей пройдет развлекательная программа «Зимние рекорды». Она состоится по проекту «Зима в Подмосковье» губернатора Московской области. Организаторами праздничного действия выступают команда парка и сотрудники Дома культуры «Старт».