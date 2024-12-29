Дмитрий Маликов провел мастер-класс в школе искусств Химок

В Центральной детской школе искусств городского округа Химки провели уникальный мастер-класс «Уроки музыки» от народного артиста России Дмитрия Маликова, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Дмитрий пообщался со зрителями, ответил на их вопросы и поделился богатым творческим опытом. Он подготовил необычную викторину: артист исполнил отрывки известных классических композиций, а дети должны были угадать их авторов.

«Музыка меняет каждого, даже если она не становится профессией. Она всё равно очень обогащает внутренний мир человека», — отметил артист.

Главным подарком стал праздничный концерт. Дмитрий Маликов выступил дуэтом с учениками школы искусств и поздравил их с наступающим Новым годом.

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