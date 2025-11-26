ДК «Контакт» в Химках 28 ноября приглашает на праздничный концерт ко Дню матери

В Химках отметят День матери. В разных уголках округа проведут праздничные концерты и интерактивы. Одной из площадок станет ДК «Контакт», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Дорогие мамочки, бабушки и все те, кто хочет весело провести вечер пятницы — приглашаем вас в наш ДК. На сцене для вас будет представлен праздничный концерт «За все тебя благодарю». В программе — песни в исполнении наших творческих коллективов. Будет здорово!» — рассказала директор ДК «Контакт» Алина Шалимова.

Концерт проведут в преддверии Дня матери — 28 ноября. Праздничная программа начнется в 17:00 по адресу: ул. Молодежная, дом № 20 (ДК «Контакт»). Вход свободный. Возрастное ограничение 0+.

Подробности можно уточнить по номерам телефонов: 8 (495) 571-54-66; 8 (999) 113-36-41.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.