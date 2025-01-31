Dj Lavitas обвинил создателя «Сигма боя» в плагиате

Виталий Лазарев, который так же известен как Dj Lavitas, считает, что автор «Сигма боя» Михаил Чертищев якобы украл у него аранжировку для хита. Музыкант, как он сам заявляет, написал мелодию в середине 2010-х годов, сообщает Mash .

Лазарев услышал песню «Сигма бой» в исполнении Бэтси Girl и Марии Янковской несколько дней назад. Затем он отыскал переписку времен 2015-2016 года со студией анимационной кино «Мельница», создававшей мультфильмы. Чертищев с ней тоже работал.

Dj Lavitas думает, что создатель «Сигма боя» тогда изучил его мелодии, запомнил, поменял звук и создал хит. Лазарев надеется, что ничего плохого Чертищев сделать не хотел, но ситуация для него неприятная.

Отец Бэтси Girl, которая спела «Сигма бой», опроверг слова Лазарева. По словам Чертищева, Dj Lavitas хочет похайпиться. Он также порекомендовал музыканту отправиться в суд.

Ранее блогер Артемий Лебедев похвалил скандальную песню «Сигма бой». Он сказал, что эта мелодия «прекрасная и заразительная».