Disney и Universal обвинили Midjourney в нарушении авторских прав
Известные киностудии Disney и Universal обратились в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса с иском против Midjourney, обвинив компанию в нарушении авторских прав, сообщает издание Associated Press.
По данным из материалов иска, компания, управляющая одноименной платформой генеративного искусственного интеллекта, якобы нарушила авторские права при использовании образа героев из «Звездных войн», «Гадкого Я», «Холодного сердца» и других культовых персонажей без разрешения правообладателей.
«Пиратство есть пиратство, и независимо от того, сделано ли контрафактное изображение или видео с помощью ИИ или другой технологии, это не делает его менее контрафактным», — говорится в жалобе.
При этом киностудии пытались в досудебном порядке урегулировать конфликт с ИИ-сервисом. Однако Midjourney отказалась прекращать генерировать изображения известных персонажей.
Ранее менеджер популярного голливудского артиста Дэнни Трехо рассказал, что актер в свое время отказался ехать на Украину, потому что ему предложили «заплатить откат».