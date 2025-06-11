Disney и Universal обвинили Midjourney в нарушении авторских прав

Известные киностудии Disney и Universal обратились в федеральный окружной суд Лос-Анджелеса с иском против Midjourney, обвинив компанию в нарушении авторских прав, сообщает издание Associated Press .

По данным из материалов иска, компания, управляющая одноименной платформой генеративного искусственного интеллекта, якобы нарушила авторские права при использовании образа героев из «Звездных войн», «Гадкого Я», «Холодного сердца» и других культовых персонажей без разрешения правообладателей.

«Пиратство есть пиратство, и независимо от того, сделано ли контрафактное изображение или видео с помощью ИИ или другой технологии, это не делает его менее контрафактным», — говорится в жалобе.

При этом киностудии пытались в досудебном порядке урегулировать конфликт с ИИ-сервисом. Однако Midjourney отказалась прекращать генерировать изображения известных персонажей.

Ранее менеджер популярного голливудского артиста Дэнни Трехо рассказал, что актер в свое время отказался ехать на Украину, потому что ему предложили «заплатить откат».