Директор певца Левкина раскрыл, когда будут его похороны

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С бывшим солистом известной группы «На-На» Владимиром Левкиным попрощаются 19 ноября. Об этом РИА Новости рассказал директор музыканта.

Похороны также пройдут 19 ноября. Места, где будут проводиться траурные мероприятия, пока неизвестны.

Их могут огласить позднее.

Ранее знакомый Левкина Владимир Полупанов сказал, что певец мог погибнуть от ОРВИ. Болезнь негативно повлияла на здоровье знаменитости на фоне онкологии.