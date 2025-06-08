Директор Ефремова опровергла слухи о его первой роли после тюрьмы за 13 млн руб

Официальный представитель российского актера Михаила Ефремова, Татьяна Глаголева, опровергла сообщения, что мужчина, который совсем недавно вышел из тюрьмы, где отбывал срок за смертельное ДТП, получил главную роль в новой картине за 13 млн рублей, пишет ТАСС .

«Это сплетни и домыслы, которые придумал кто-то. Обо всем. Никаких настоящих новостей про Михаила нет», — заявила Глаголева, отвечая на вопрос про роль в фильме и многомиллионный гонорар Ефремова.

Ранее в Сети распространилась информация, что Ефремов хотел получить за первую роль после тюрьмы гораздо больше денег. По слухам, переговоры с ним велись тяжело в течение недели. В итоге он якобы согласился на гонорар в 13 млн рублей за весь съемочный процесс и даже получил депозит.

Ефремов попал в тюрьму после смертельного ДТП, которое устроил в Москве в 2020 году. Находясь в состоянии опьянения, он врезался в грузовик, в результате чего водитель погиб. Суд признал актера виновным, в колонии он провел около 4,5 лет. В 2025 году суд удовлетворил его прошение об условно-досрочном освобождении и отпустил на свободу 24 марта.