Дибров собирается сделать предложение экс-супруге Полине на Новый год

Телеведущий Дмитрий Дибров собирается провести новогоднюю ночь с бывшей женой Полиной и сделать ей предложение. Об этом близкая приятельница шоумена рассказала Telegram-каналу «Свита Короля», сообщает Super .

Дибров, по ее словам, серьезно готовится к мероприятию. Он уже выбрал место и подарок.

Вероятность того, что Полина согласится, высокая. Она ни с кем не состоит в отношениях.

Ранее Дибров прокомментировал опубликованное в интернете видео, на котором он выходит из автомобиля с расстегнутой ширинкой. Шоумен рассказал, что стал жертвой шантажа. При этом инцидент произошел случайно. Дибров вышел из уборной и забыл застегнуться.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.