Дибров после развода оставил экс-жену без виллы за 800 млн рублей

У супругов при разводе не было имущественных споров. Поэтому роскошная вилла, построенная самим Дибровым, не досталась его экс-супруге. Общая площадь особняка — 1100 «квадратов». В нем есть музыкальный салон, домашний кинотеатр, спа-зона, бассейн и т. д.

По словам Диброва, он сам построил дом более 10 лет назад. Интерьер обставил собственноручно. Стоимость такого особняка может доходить до 800 млн рублей.

Адвокат Александр Добровинский рассказал, что экс-супруга телеведущего уже нашла себе новое жилье. Она сняла дом на той же улице, где находится особняк Диброва. При этом платить за жилье Полины будет Дмитрий. Это нужно, чтобы оба родителя могли чаще видеться с общими детьми.

Также Добровинский отметил, что телеведущий благодарен экс-супруге за «годы счастья и трех великолепных мальчиков».

В четверг стало известно, что мировой суд официально расторг брак Полины и Дмитрия Дибровых. Всего пара прожила вместе 16 лет.

