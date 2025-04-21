Дежурят у подъезда: Михаил Ефремов не выходит на улицу из-за репортеров

61-летний Михаил Ефремов постепенно возвращается к привычной жизни. В последние дни актер отказывается от традиционных прогулок по району, так как его постоянно преследуют репортеры, дежурящие у подъезда, сообщает kp.ru .

Он ждет, когда интерес к его персоне утихнет. У дома иногда бдит микроавтобус с журналистами. Однако окна квартиры актера выходят во двор, поэтому его дети или жена периодически выходят на «разведку».

Соседи артиста, наслаждаясь хорошей погодой, прогуливаются и посещают близлежащую кофейню. Они надеются, что вскоре обстановка успокоится и на их улице не будет посторонних. Ефремова соседи не видели уже несколько дней.

Коллеги актера поделились информацией, что он пока не вернулся к работе. Ефремов занимается своим здоровьем и адаптируется к новым условиям, а также читает и пишет. По словам коллег, предложений ролей у него будет множество. Однако актер, скорее всего, уделит время не только съемкам, но и театральным постановкам. Товарищи предлагают ему свои пьесы и сценарии.

«И сам Ефремов пишет. Если не возьмется за „старое“ (за рюмку), как и обещает, то работа будет — и хорошая», — добавили коллеги Ефремова.

9 апреля 2025 года актер покинул ИК № 4 в Белгородской области по УДО. Суд назначил Ефремову наказание в виде 7,5 лет лишения свободы за ДТП, повлекшее смерть человека. Изначально срок должен был закончиться 30 декабря 2027 года, но, отбыв более половины, он получил возможность ходатайствовать об условно-досрочном освобождении. Суд принял во внимание положительные характеристики от администрации колонии, искреннее раскаяние артиста, его стремление к исправлению и удовлетворил ходатайство.

Теперь Ефремов постепенно возвращается к обычной жизни. Этот процесс обещает быть непростым и потребует времени. Актер живет в шестикомнатной квартире в Плотниковом переулке со своей женой, звукорежиссером и педагогом Софьей Кругликовой и их детьми — 20-летней Верой, 18-летней Надеждой и 15-летним Борисом.