Детская школа искусств №2 в Балашихе получила новые пианино и баяны

Депутат Московской областной думы Тарас Ефимов посетил детскую школу искусств №2 в Балашихе и вместе с директором Максимом Бологаном осмотрел обновленные музыкальные классы. В учреждение поступили новые инструменты для занятий — 10 пианино и 6 баянов.

Тарас Ефимов отметил, что обеспечение детей современными инструментами — важная часть исполнения наказов жителей.

«Очень важно, чтобы талантливые дети имели доступ к лучшим образовательным ресурсам, в том числе к современным музыкальным инструментам. Это прямое исполнение наказов жителей, которые видят, как их дети развиваются в комфортных условиях. Убежден, что программа обновления учебными материалами и инструментами, безусловно, продолжится», — рассказал депутат.

Во время визита учащиеся школы провели для гостей небольшой концерт, продемонстрировав свои навыки. В школе искусств №2 работают 7 музыкальных и 1 художественное отделение. Педагогический коллектив насчитывает более 35 преподавателей, которые ведут творческую и воспитательную работу с детьми.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил одну из старейших школ Химок — СОШ №8, которая носит имя своего первого директора Василия Ивановича Матвеева — ветерана Великой Отечественной войны. Учебное заведение открылось после капремонта и масштабной модернизации.

«В Подмосковье мы ежегодно строим много школ — сейчас более 30. Это и за бюджет, и на внебюджетные средства. А по президентской программе капитально ремонтируем 50—60 школ. И вот одна из них — СОШ №8. Хочу поблагодарить директора, учителей, всех, кто вовлечен в жизнь школы и те преобразования, которые мы видим. Благодаря вашему участию и неравнодушию сегодня — это, с одной стороны, комфортное современное пространство, а с другой — место, где берегут традиции», — отметил Воробьев.