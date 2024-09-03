Детектив, биография Маска и фэнтэзи: какие новинки представят на ММКЯ в сентябре

В столичном «Экспоцентре» 4 сентября откроется 37-я Московская международная книжная ярмарка. Посетить ее можно бесплатно, сообщает РИА Новости .

В рамках мероприятия проведут мастер-классы и презентации, издательства будут знакомить читателей со своей продукцией.

Так, на ярмарке будет представлен роман Ника Брэдли «Кошка и Токио». В нем показаны различные истории, где связующим звеном выступает кошка.

Еще одна новинка — это детектив от Перрин Кристен «Опасная игра бабули». Книга написана в модном жанре сozy crime («уютный детектив»), где акцент сделан на распутывании головоломок.

От автора биографии Стива Джобса Уолтера Айзексона будет представлена книга «Илон Маск». Писатель провел с бизнесменом почти 2 года для создания данного труда.

Для тех, кто ностальгирует о 1990-х годах, подойдет книга Эльзы Гильдиной «Коза торопится в лес». В ней повествование идет от лица студентки, описаны бандитские разборки, дискотеки. Книга с атмосферой популярного сериала «Слово пацана».

Фэнтези-история «Искра» от Сары Бет Дерст предназначена для читателей от 10 лет. В книге девочка Мина поступила в школу молний и пытается стать грозовым стражем. Это трудный путь, который ей помогает преодолеть ее ручной дракон.

Книга биолога Карстена Бренсинга «На языке животных. Как они общаются друг с другом и как нам научиться понимать их» в занимательной форме расскажет о результатах исследования языка животных. Например, синицы могут говорить целыми предложениями, дельфины используют сложные грамматические конструкции.