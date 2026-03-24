Десятая жена Бари Алибасова-младшего снова подала на него в суд

Семья Алибасовых снова в центре скандала. Десятая жена Бари Алибасова-младшего Арина подала на него новый иск — на этот раз о защите чести и достоинства. Ранее ей отказали в возбуждении уголовного дела об избиении, сообщает «112» .

Женщина утверждает, что муж не дает ей видеться с их общей дочерью с 11 марта. Инспектор ПДН должна была проследить, чтобы встреча состоялась на выходных, но Арина так и не пообщалась с ребенком.

Женщина также показала скриншоты сообщений, в которых она просит мужа увидеться с дочерью или поговорить по телефону. Судя по переписке, мужчина не взял трубку.

Сам Бари-младший обвиняет жену в наркозависимости. Женщина отрицает это. В доказательство она предъявила справку от наркологов. Также она показала заключение экспертов о побоях, заявив, что их оставил муж. Сын известного продюсера заявил, что не трогал Арину.

Также женщина утверждает, что ей отказали в возбуждении уголовного дела об избиении. Она надеется, что суд поможет ей решить все вопросы с мужем. Сейчас супруги находятся в стадии развода.

