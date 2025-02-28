Деревянный замок-лабиринт появился недалеко от Нижнего Новгорода

В феврале недалеко от Нижнего Новгорода появился деревянный замок-лабиринт. Автор инсталляции — художник Владимир Чернышев, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на Art Co-working Agency.

В новом арт-объекте преобладает замкнутая система узких коридоров, лестниц и тупиков. Двойные стены образуют пустоты и щели, а тусклый свет требует использования фонаря для передвижения.

Инсталляция не имеет владельца и через некоторое время будет полностью демонтирована.

«„Замок“ можно определять очень по-разному. Это и фрагмент, и механизм, и убежище, и гигантский отель для насекомых. И в принципе все, что вы сами захотите. Такое „вместилище для множеств“. Именно поэтому лабиринт не имеет выхода, возвращая посетителя обратно к самому началу», — отметил Чернышев.

Этот проект является частью «Загородных практик» — серии художественных объектов, размещенных на территории заброшенного садоводческого массива в окрестностях Нижнего Новгорода.

Для тех, кто желает увидеть инсталляцию, в студии «Тихая» бесплатно предоставляется карта «Загородных практик», позволяющая самостоятельно спланировать посещение.