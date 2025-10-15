Депутатов Госдумы призвали лишить Пугачеву пенсии

Ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев обратился с заявлением в Государственную думу РФ. Он предложил лишить певицу Аллу Пугачеву пенсии, а тех звезд, кто живет за границей и занимается антироссийской пропагандой, — выплат, сообщает SHOT .

Трещев много раз подавал на Пугачеву в суд. Недавно он осуществил четвертую попытку добиться того, чтобы иск к артистке на 1,5 млрд рублей рассмотрели.

Ветеран боевых действий в Афганистане отмечал, что в последнем интервью Примадонна оскорбляла ВС РФ, а также правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что Пугачева зарабатывает в России на процентах от банковских вкладов. Она каждый месяц кладет туда, предположительно, около 105 тыс. рублей пенсии.

