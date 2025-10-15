сегодня в 08:53

Певица Алла Пугачева ежемесячно кладет на вклад более 105 тысяч рублей пенсии

Певица Алла Пугачева зарабатывает в РФ на процентах от банковских вкладов. Она ежемесячно направляет туда более 105 тыс. рублей пенсии, которую получает в России, сообщает SHOT .

Из них 41,9 тыс. рублей Пугачевой платят за звание народной артистки. Еще 29 тыс. — доплата за орден. У пенсионерки есть федеральные надбавки.

Суммарно за год Пугачева зарабатывает примерно 1,2 млн рублей на пенсии. Деньги артистка сначала копит на банковских счетах, а затем выводит за границу.

Однажды артистка перевела за рубеж крупную сумму. Она составила 46 млн рублей.

