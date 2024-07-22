Депутат Мособлдумы Исаев: Зарайск обладает богатым историческим наследием

«К примеру, Зарайский кремль — единственный в Подмосковье, сохранившийся полностью, а также музей „Зарайский кремль“ с очень богатой коллекцией», — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что в музее собраны редкие предметы изобразительного и декоративно-прикладного искусства, поступившие из крупных дворянских усадеб Зарайского уезда.

Депутат отметил, что муниципалитет имеет уникальную архитектуру, многочисленные памятники и музеи, которые позволят посетителям окунуться в прошлое и узнать больше о культуре и традициях округа. Также Зарайск может предложить интересные мероприятия и фестивали, привлекающие внимание как местных жителей, так и туристов.

Исаев добавил, что в минувшие выходные прошло масштабное культурное событие — «Достоевский. Фестиваль — путешествие в Зарайск». Мероприятие соединило в себе разные жанры: театр, музыку, современное искусство, литературу, дизайн, гастрономию, а также представило творчество Достоевского с разных сторон, показывая главные места, связанные с жизнью и творчеством великого русского писателя.

Культурную столицу определят эксперты и жители России. Народное голосование впервые проходит на портале госуслуг. Оно продлится до 1 декабря текущего года, а результаты станут известны 12 декабря.

В этом году культурной столицей страны стал Нижний Новгород, в следующем году статус перейдет к Грозному. Выбранный в этом году город станет центром притяжения туристов в 2026 году.

Среди номинантов на звание «Культурная столица 2026 года» от Подмосковья заявлен Зарайск. Чтобы проголосовать, необходимо перейти на страницу на платформе обратной связи, авторизоваться, используя учетные данные госуслуг, и сделать выбор.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.