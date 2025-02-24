Депутат Драпеко предложила увеличить лимит «Пушкинской карты» до 10-15 тыс руб

Депутат Госдумы Елена Драпеко предложила обсудить возможность увеличения лимита «Пушкинской карты» для молодежи за особые успехи в обучении, сообщает «Абзац» .

По ее словам, сумму карты можно было бы увеличить с нынешних 5 тысяч до 10-15 тысяч рублей.

«Можно было бы поощрять за победы в каких-то весомых, крупных конкурсах или за победу в международных олимпиадах», — считает парламентарий.

По мнению Драпеко, предстоит обсудить категории обучающихся и виды отличий для увеличения лимита карты. По ее словам, это будет своеобразный призовой фонд аналогично олимпиадам.

По информации Минкультуры России, в мае 2024 года участниками программы «Пушкинская карта» стали 10,3 миллиона человек в возрасте 14 — 22 лет. Программа направлена на приобщение молодых людей к культуре, лимит карты с 1 января 2022 года составляет 5 тысяч рублей. На эти деньги можно посетить музеи, выставки, театры и кино.