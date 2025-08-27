Депозитарно-выставочный центр построят в Коммунарке

сегодня в 17:58

В Коммунарке построят Депозитарно-выставочный центр. Здесь впервые перед публикой представят экспонаты из запасников музеев Москвы, в том числе из Третьяковской галереи, сообщает мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

В центре появятся современные выставочные залы, общественные пространства, мастерские реставраторов, территорию благоустроят. В столице будет еще одна новая культурная точка.

Ранее в столичном парке 50-летия Октября разместили инопланетные сады, космические лаунж-зоны и другие футуристические объекты в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030».

Мероприятие проходит с 1 августа по 14 сентября. Одной из его главных площадок стала зона программы «Мой район» в парке 50-летия Октября.