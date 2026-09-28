Денис Майданов представил снятое в Ступине концертное видео

Денис Майданов представил концертное видео на песню «Москва — Санкт-Петербург», которую исполнил с Татьяной Булановой на Дне города в Ступине. В создании ролика участвовали зрители, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Денис Майданов и Татьяна Буланова исполнили песню «Москва — Санкт-Петербург» на главной сцене в День города Ступино. Позже появилось концертное видео, снятое во время этого выступления.

Жители поделились кадрами, снятыми на телефоны. Материалы для монтажа также предоставило городское телевидение. Ролик собрал клипмейкер Рустем Нуриев.

«От всей души благодарю всех за участие и помощь в съемке нашего, теперь уже народного видео! И, конечно, благодарю клипмейкера Рустема Нуриева, который смог все очень симпатично собрать», — отметил Денис Майданов.

Видео опубликовано по ссылке: https://t.me/DENISMAYDANOV/2351.

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