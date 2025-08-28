День знаний отпразднуют более чем в 85 парках Подмосковья

1 сентября, в понедельник, более чем в 85 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Парк знаний», приуроченное ко Дню знаний. Гостей ждут парады первоклассников, научные представления, анимационные программы, концерты «Школьная симфония» и многое другое, сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, парк им. Н. Островского в Ступино приглашает всех желающих в «Клуб веселых и находчивых» на интерактивные программы и обучающие мастер-классы, на выставку аварийно-спасательной техники и показательные выступления велосипедистов. Также для гостей состоятся спектакль драматической ступинской филармонии «Приключения бродячих артистов», открытое занятие по чирлидингу и праздничная концертная программа. Завершится мероприятие кинопоказом семейного фильма «Мой дикий друг».

В парке «Победа» Талдома на центральной аллее состоится парад первоклассников. Юные посетители смогут принять участие в эстафетах и творческих мастер-классах, посетить научную лабораторию «Как Менделеев» и анимационную программу. Также в рамках программы пройдет презентация учреждений дополнительного образования.

В городском парке Шаховской тоже состоится праздничный парад первоклассников, а также гостей ждут анимационная программа для юных гостей, мастер-класс от сотрудников МЧС и познавательный «урок мира». Завершится мероприятие «Детскотекой».

Лосино-Петровский парк подготовил для посетителей праздничную встречу с Мудрым Филином, познавательный урок-лекторий и химическое представление. Помимо этого, гостей ждет концертная программа «Школьная симфония».

Парк «Беличий» Краснознаменска проведет для юных посетителей игру «Форт Боярд» и откроет интерактивную познавательную площадку. Также все желающие смогут отправиться на выступление фокусника, станцию вкусных угощений и представление летающих подушек.

Мероприятие организовано при информационной поддержке министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.