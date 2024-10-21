День отца в парках Подмосковья отпраздновали более 20 тыс человек

В воскресенье, 20 октября, более чем в 70 парках Московской области прошло общеобластное мероприятие «Отцы и дети», на котором побывали более 20 тысяч гостей. Об этом сообщили в пресс-службе министерства культуры и туризма региона.

Для посетителей были организованы спортивные состязания, показательные выступления, мастер-классы, квесты и другие активности.

Так, в парке между улицами Спортивная и Академика М. А. Лаврентьева г. о. Долгопрудный состоялись выставка мотоциклов и показательные выступления по казачьей фланкировке. Также посетители смогли поучаствовать в состязании «Рубка поленьев» и мастер-классе по сборке-разборке автомата Калашникова.

Гости Парка семейного отдыха г. о. Дубна посмотрели показательные выступления гиревиков и спортивного клуба каратэ. В этот день в парке работала выставка уборочной техники, а кульминацией праздника стала концертная программа «О папе с теплом».

В Центральном парке Ногинска Богородского г. о. состоялись мастер-класс по проектированию и конструированию квадрокоптеров, а также концерт артистов местных самодеятельных коллективов. В течение всего дня работала точка приема благотворительных пожертвований и вещей в поддержку участников СВО.

Тематическая беседа «Федор Достоевский — гордость Зарайского края» прошла в Центральном парке культуры и отдыха Зарайска. Кроме того, для детей был организован мастер-класс по изготовлению бумажных машинок и конкурс мастерства вождения электромобиля для детей.

Любителей активных видов спорта в Центральном парке Реутова ждали мастер-классы по футболу и хоккею. На мастер-классах по декоративно-прикладному искусству все желающие смогли сделать деревянный самолетик или поздравительный плакат для любимого папы.

Мероприятия организованы при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.