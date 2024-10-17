День отца отметят в Раменском парке

В воскресенье в полдень с 12:00 до 14:00 на территории городского парка в Раменском пройдет акция видео-поздравление ко Дню Отца, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В это же время, в 12:00 начнется семейный квест «С папой хоть куда» в амфитеатре. В 13:00 в центральном шатре пройдет игра в шахматы от Шахматной школы «Maxim School». В 14:00 здесь же пройдут тематические мастер-классы от партнеров.

На площадке Лира в 15:00 пройдет интерактивная программа для детей «Ну-ка все вместе!», она продлится до 16:00. А вечером можно будет посвятить время спорту.

В 16:00, здесь же, пройдут спортивные эстафеты для детей и родителей «Ловкие! Сильные! Смелые!» от Спортивного клуба «SkySaturna». Эстафеты продлятся до 17:00, тогда же начнется концертная программа «О папе с теплом», тоже на площадке Лира.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.