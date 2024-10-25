День Минска: делегация из Белоруссии отправилась в Мариинский театр

В Санкт-Петербурге проходят Дни Минска, делегация из Республики Беларусь прибыла в город, чтобы посетить Мариинский театр, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Там представили оперу Национального академического театра Белоруссии «Дикая охота короля Стаха». В составе делегации — премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко и председатель Минского городского исполнительного комитета Владимир Кухарев.

«Дорогие друзья, я искренне рад приветствовать всех участников сегодняшнего мероприятия, посвященного открытию Дня Минска в Санкт-Петербурге. Для нас большая честь быть сегодня здесь с вами. Мы приехали сюда для того, чтобы разделить с вами наши достижения», — сказал собравшимся Кухарев.

Он назвал постановку олицетворением Белоруссии.

Ранее действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении переизбираться в 2025 году. Выборы главы государства назначены на 26 января 2025 года.