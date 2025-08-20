День Государственного флага РФ отпразднуют в парках Подмосковья 22 августа

22 августа более чем в 85 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Моей родины триколор», приуроченное ко Дню Государственного флага. Гости примут участие в шествиях «Мой флаг», поэтических чтениях и эстафетах, а также смогут посетить кинопоказы патриотических фильмов, концертные программы «Гордо реет триколор» и многое другое. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области.

Так, парк «Раздолье», Одинцовский г. о., подготовил для гостей квест «Символы России», русские народные забавы и пляски, танцевальный флешмоб и творческий мастер-класс по созданию флажков. Также состоятся концертная программа и кинопоказ под открытым небом.

Парк «Набережная им. Д. И. Менделеева» в Дубне приглашает всех желающих принять участие в шествии с флагом, велопробеге «Триколор» и поэтических чтениях. Юных посетителей ждут мастер-класс по созданию флажков, квест-игра и конкурс детских рисунков. В концертной программе выступят местные творческие коллективы.

В парке им. В. В. Воровского в Наро-Фоминске гостям предложат поучаствовать в познавательной викторине, квесте «Символ России» и шествии «Мой флаг». На протяжении всего мероприятия будут открыты фотовыставка, посвященная истории российского флага, и выставка детских рисунков на тему России.

В парке 30-летия Победы Орехово-Зуево посетителей ждут пленэр под открытым небом, праздничное шествие с флагом, концертная программа и эстафета «Триколор». Также все желающие смогут посетить беседу про Культурный код «Яков Флиер» и викторину «Вехи истории».

В парке «Серебряный», м. о. Серебряные пруды, состоятся торжественное поднятие флага и праздничное шествие. Все желающие смогут посетить фотовыставку, посвященную истории российского флага, и принять участие в викторине «Вехи истории». Завершится мероприятие концертной программой.

Мероприятие организовано при информационной поддержке Министерства культуры и туризма Московской области и автономной некоммерческой организации «Московская областная дирекция по развитию парков» (АНО «МосОблПарк»).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.