День Государственного флага отметят в Ленинском округе

Всероссийский праздник День Государственного флага пройдет в Ленинском городском округе 22 августа. Главной точкой празднования станет Центральный городской парк в Видном, сообщает пресс-служба главы городского округа Станислава Каторова.

«Ежегодно наш округ проводит мероприятие, посвященное Дню Государственного флага. Во многих населенных пунктах пройдут игровые программы для детей, тематические викторины, праздничные концерты. Этот праздник, напоминает о важности и значении государственных символов Российской Федерации», — рассказал начальник Управления по делам молодежи, культуре и спорту Владимир Каширин.

В пресс-службе добавили, что в Центральном парке Видного проведут масштабное мероприятие по случаю празднования Дня Государственного флага. Жителей и гостей округа ждёт большая концертная программа, различные интерактивы, раздача лент с триколором, выставка репродукций картин и многое другое. Начало мероприятия «Моей Родины триколор» в 12:00. Вечером пройдет праздничный концерт у кинотеатра «Искра» в 18:00 для всех жителей округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что досуг и культура — направления, которые власти региона стремятся развивать.

«Строим и обновляем парки, приводим в порядок дома культуры», — уточнил глава Московской области.