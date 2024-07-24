сегодня в 11:30

День города в столице отметят 7 и 8 сентября

День города в 2024 году в Москве пройдет с 7 по 8 сентября. Для жителей и гостей города организуют концерты, конкурсы, мастер-классы и благотворительный фестиваль «Добрая Москва», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Мероприятия для гостей организуют в центре города и административных округах. Праздничные площадки развернут на аллее Космонавтов, в Измайловском парке, парке «Печатники», детском ландшафтном парке в Южном Бутове и других.

Все площадки будут принимать гостей 7 сентября с 12:00 до 21:00 и 8 сентября с 15:00 до 20:00.

Подробную программу празднования в Москве утвердят в ближайшее время.