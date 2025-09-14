Демонстрирующий безбедную жизнь Шаляпин экономит и борется за корпоративы

Певец Прохор Шаляпин, демонстрирующий богатую жизнь в соцсетях, вынужден экономить и бороться за любые корпоративы из-за отсутствия работы, сообщает SHOT .

При этом 41-летний артист поднял ценник на свои услуги на 200 тыс. рублей. За 1,1 млн рублей Шаляпин готов отработать 4 часа — провести мероприятие и спеть.

Райдер у Прохора максимально скромный. Певец готов сесть в эконом-класс, но на место с увеличенным пространством для ног. От отеля требуется лишь горячая вода, а в гримерке должны быть несколько банок Coca-Cola Light, одна бутылка виски Macallan и флакон лака для волос.

Ранее Прохор Шаляпин в шоу «Натальная карта» рассказал, что подумывает о пластике, чтобы сохранить «моложавость и привлекательность».