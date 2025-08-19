Дело не в людях: появились подробности об отмене концерта Щербакова в Кузбассе

сегодня в 17:25

Сольный концерт стендапера Щербакова могли отменить не по просьбе людей

В Междуреченске отменили сольное выступление стендап-комика Алексея Щербакова. Предполагалось, что причиной отмены мероприятия стали жители города, но это может быть не так, сообщает Сiбдепо со ссылкой на официальный сайт ДК «Распадский».

Мероприятие планировалось провести 20 сентября в 19:00.

В интернете появилась информация о неприязни жителей города к комику и нежелании видеть его на сцене. Однако в официальной группе ДК «Распадский» в соцсети под анонсом концерта были обнаружены положительные комментарии.

«Это просто замечательно. Еще один повод посетить Дворец Культуры», «С удовольствием бы сходили на выступление!» — написали горожане.

Сообщение об отмене концерта, напротив, вызвало волну возмущения.

По данным информированного источника, причиной отмены выступления стали не жители города. Поручение об отмене поступило «без объяснений».