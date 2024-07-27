«Делал кошмарные вещи»: Асмус сорвала съемки из-за унижений режиссера

Известная актриса Кристина Асмус поделилась, что виновата в срыве съемок фильма одного из именитых режиссеров. Она вышла из проекта из-за унижений, сообщает Газета.ru .

«Большой режиссер позволял себе переходить на личность. Ему казалось, что в унижении актриса лучше работает», — рассказала Асмус в YouTube-шоу «Георгий за кадром».

По ее словам, во время съемок творились «дикие вещи». Актриса считает, что все произошло из-за того, что режиссер не уверен в себе.

Его поведение Асмус назвала отвратительным и недостойным.

«Он в два раза старше меня, позволял себе невероятно кошмарные вещи», — добавила артистка.

Фамилию режиссера при этом Асмус решила не называть. По ее словам, она больше не терпит страдания на съемках и берет только те проекты, которые делаются «по любви и в удовольствие».