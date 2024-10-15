Деятели культуры массово уезжают из Украины и не возвращаются обратно

Работники сферы культуры стали массово уезжать из Украины, обратно возвращаются далеко не все, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы министерства культуры и информационной политики страны Николая Точицкого.

Украинский министр отметил, что ему приходится рассматривать по 100 заявлений на выезд каждый день. Большинство имен он не знает.

Точицкий отметил, что один из пяти покинувших Украину деятелей культуры обратно в страну не возвращается. Министр не стал говорить, по каким причинам украинские работники сферы культуры уезжают за границу на неопределенный срок.

Министр образования Украины Оксен Лисовой заявил также, что из Украины стали массово уезжать учащиеся 10-11 классов. Издание «Страна» выяснило, что школьники уезжают за границу, так как по достижении 18 лет они становятся военнообязанными и получают запрет на выезд из Украины.

Ранее на Украине провели розыск уклонистов от мобилизации. Сотрудники ТЦК заявлялись в места массового скопления людей.