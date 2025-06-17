«Чувства проявятся в полной мере»: Лепсу предложили подписать брачный договор
Фото - © Владимир Астапкович/РИА Новости
62-летний Григорий Лепс увлечен романтическими отношениями с юной Авророй Кибой, своей невестой. Влюбленные активно публикуют общие фотографии и видео. Тем не менее значительное количество поклонников артиста выражает беспокойство за него, ставя под сомнение подлинность чувств его молодой избранницы, сообщает «ФедералПресс».
«Григорию Лепсу стоит подписать брачный договор, тогда истинные чувства проявятся в полной мере. Я всегда говорил, брачный договор — это хороший выход из ситуации, когда возраст и положение в обществе слишком разные. В данном случае холодный разум лучше, чем долгий развод и раздел имущества. Стоит подумать, чтобы не попасть в авантюру», — отметил адвокат Андрей Алешкин.
Год назад Григорий Лепс сделал предложение своей возлюбленной. Несмотря на то, что некоторые сочли их отношения пиар-ходом, пара по-прежнему вместе.
Артист не прекращает свою насыщенную творческую жизнь. Недавно Лепс выступил на большом концерте, посвященном Дню России.