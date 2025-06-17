«Чувства проявятся в полной мере»: Лепсу предложили подписать брачный договор

62-летний Григорий Лепс увлечен романтическими отношениями с юной Авророй Кибой, своей невестой. Влюбленные активно публикуют общие фотографии и видео. Тем не менее значительное количество поклонников артиста выражает беспокойство за него, ставя под сомнение подлинность чувств его молодой избранницы, сообщает «ФедералПресс» .

«Григорию Лепсу стоит подписать брачный договор, тогда истинные чувства проявятся в полной мере. Я всегда говорил, брачный договор — это хороший выход из ситуации, когда возраст и положение в обществе слишком разные. В данном случае холодный разум лучше, чем долгий развод и раздел имущества. Стоит подумать, чтобы не попасть в авантюру», — отметил адвокат Андрей Алешкин.

Год назад Григорий Лепс сделал предложение своей возлюбленной. Несмотря на то, что некоторые сочли их отношения пиар-ходом, пара по-прежнему вместе.

Артист не прекращает свою насыщенную творческую жизнь. Недавно Лепс выступил на большом концерте, посвященном Дню России.