Что ждет гостей на фестивале «Территория будущего. Москва 2030» на этой неделе

Посетители побывали на площадках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» более 1,7 млн раз за первые 10 дней проведения мероприятия. На этой неделе гости могут посмотреть спектакли и принять участие в экономических играх, сообщается на сайте мэра Москвы.

Спектакли

13 августа с 21:00 до 22:00 в большом амфитеатре в парке «Зарядье» пройдет спектакль «Лента поэзии. Шестидесятники» театра «У Никитских ворот». 15 августа с 19:00 до 20:30 в зале «Москва» в Гостином Дворе пройдет спектакль «Без галош элегантнее» Театра Терезы Дуровой.

Экономические игры

С 13 по 18 августа в павильоне «Экономика Москвы» в спорткомплексе «Лужники» пройдут настольные игры по экономике. Гости площадки смогут примерить на себя роль руководителя успешной корпорации, а также попробовать управлять мегаполисами.

17 и 18 августа с 14:30 до 21:00 на этой же площадке все желающие смогут принять участие в викторине «Ты — часть экономики Москвы».

Концерты

14 августа в 12:00 в Гостином Дворе запустят музыкальную лабораторию «Музыка и физика». 16 и 17 августа в 21:00 на площадке «Красный Октябрь» будет организовано шоу, на котором выступят артисты и звездные диджеи.

С 16 по 18 августа на площадке «Культурный город» в парке «Зарядье» пройдет II Фестиваль юношеских оркестров мира.

Лекции

14 августа с 12:30 до 13:30 в Музее транспорта Москвы в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет лекция, на которой расскажут о том, как производят автомобили «Москвич». Там же 15 августа с 17:15 до 18:15 проведут лекцию «Искусство и логистика».

15 августа с 18:00 до 19:30 в малом амфитеатре парка «Зарядье» пройдет лекция «Налоги: просто о сложном». О популяризации науки поговорят 15 августа с 18:00 до 19:30 в лектории «Город будущего» в Доме культуры «ГЭС-2» на паблик-токе «„Москва — Кассиопея“ 50 лет спустя. Новая космическая мечта».

16 августа с 17:00 до 19:30 и 24 августа с 12:00 до 14:30 пройдет велоэкскурсия «Эпохи жилого строительства: от „Тульской: до „Академической“». 16 августа в 17:00 в павильоне № 1 (лектории) Центрального выставочного комплекса «Экспоцентр» Александр Цыпкин расскажет о роли межличностных отношений в успешной работе.

Выставки

С 12 до 27 августа с 12:00 до 22:00 в центре современного искусства (ЦСИ) «Винзавод» пройдет выставка «Конструкция творчества».

17 августа с 12:00 до 20:00 на Аллее Спортивной Славы в спорткомплексе «Лужники» состоится выставка животных из приютов, где любой желающий может найти себе питомца.

Подробнее о форуме-фестивале «Территория будущего. Москва 2030» можно узнать по ссылке. Мероприятие проходит с 1 августа по 8 сентября.