«Что такое счастье»: цитату из Стругацких зашифровали на стене дома в Екатеринбурге

Мурал-шифр по мотивам произведения Стругацких появился на доме в Екатеринбурге

Берлинский художник Aris Oner создал на фасаде дома по улице Мичурина в Екатеринбурге непростой мурал. В него автор зашифровал послание-цитату из произведения братьев Стругацких «Понедельник начинается в субботу», сообщает «ОТВ-Екатеринбург» .

«Среди них никто точно не знал, что такое счастье и в чем именно смысл жизни. И они приняли рабочую гипотезу, что счастье — в непрерывном познании неизвестного и смысл жизни в том же», — в такую цитату складывается вязь букв.

По словам создателя мурала, эти слова призывают к поиску счастья, процессам познания и открытий. Послание сделано на кириллице.

Мурал, расположенный в тихом месте, предлагает прохожим остановиться и самостоятельно расшифровать послания, окрашенные в приглушенные теплые тона на черном фоне.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье намерены увековечить память участников специальной военной операции при помощи муралов и граффити на фасадах многоквартирных домов.