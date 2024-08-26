Изображения героев СВО появляются на фасадах домов Подмосковья

В Московской области увековечивают память участников специальной военной операции, изображая портреты героев на фасадах многоквартирных домов. Муралы и граффити на тему СВО сегодня уже можно увидеть в разных городских округах региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, портрет майора Алексея Осокина изображено на торце дома № 18 на улице Северная в Орехово-Зуевском округе. В этом доме живут родители Героя России.

Арт-объект на тему СВО украшает также стену 5-этажного дома на Садовой улице в городском округе Кашира. Он посвящен всем воинам, погибшим в зоне проведения специальной военной операции.

Весной этого года новый мурал был открыт на фасаде дома в поселке Калининец Наро-Фоминского округа. Отметим, это уже третье граффити с изображением участника специальной военной операции в этом городском округе.

7 сентября в городском округе Балашиха откроется новый мурал в микрорайоне Железнодорожный. Событие будет приурочено ко Дню города. На стене дома № 9к2 на Луговой улице будет изображен портрет военного корреспондента и жителя Балашихи Семена Еремина.

Чтобы создать граффити, сперва необходимо разработать эскиз с учетом архитектурных особенностей здания. Затем нужно провести общее собрание собственников МКД и согласовать проект с жителями или собственником постройки. Третий шаг — согласование процесса с администрацией муниципалитета.

Проект «Лица Героев» нашел огромный отклик у жителей Подмосковья. Благодаря этой идее портреты наших воинов, которые являются примером для подражания сегодняшней молодежи, — навсегда увековечены на муралах и памятных досках, а также в сердцах людей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе и дальше будут уделять максимальное внимание семьям участников военной спецоперации.

«Что касается поддержки — это святое, и самые разные люди, разных возрастов и состояния помогают. И дальше мы будем максимальную чуткость, внимание и к семьям, и к детям проявлять», — подчеркнул Воробьев.